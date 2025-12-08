Bolu’da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe ve okula gitmek için dışarı çıkanlar, şemsiyeleriyle veya bina saçaklarının altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ana arterlerde trafik yoğunluğu meydana geldi. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken su nedeniyle trafikte kontrollü seyretti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yağmurun aralıklarla süreceği ve vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi. Yetkililer ayrıca, oluşabilecek sel ve taşkınlara karşı sürücülerin daha tedbirli davranmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA