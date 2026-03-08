Eskişehir'de vatandaşı 2 milyon 411 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 5-6 Mart tarihlerinde 2 farklı dolandırıcılık olayı meydana geldi. 5 Mart'ta gerçekleşen olayda; vatandaşa telefon ile ulaşarak emniyetten aradığını ve eve gelip arama yapacaklarını söyleyen şahsın toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 50 gram altın, 3 adet bilezik, 2 adet çeyrek altın, 125 gram altın, 6 adet çeyrek altın, 2 adet cumhuriyet altını ve 500 euro dolandırdığı tespit edildi. 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen olayda ise; vatandaşa yine telefon ile ulaşarak emniyetten aradığını ve yaşlılara yardım ettiklerini, evde bulunan altınların fotoğrafını çekerek koruma altına alacaklarını ve geri iade edeceklerini söyleyen şahsın toplam değeri yaklaşık 411 bin 500 TL değerinde 4 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 2 adet bilezik ve 400 dolar dolandırdığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANAN DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Kendisini polis-savcı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılık şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerin kapsamlı çalışmaları sonucunda, şüphelinin E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. İkametinde bin 200 Euro ve 33 bin 940 TL ele geçirilen E.Y.'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır