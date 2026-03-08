HABER

Ordu’da kar ve buzlanma nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi

Ordu’nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 9 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu'da kar ve buzlanma nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Gürgentepe ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihte eğitime ara verildiği belirtildi.

2 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Açıklamada ayrıca, eğitime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

