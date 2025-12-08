HABER

Sabah yaptığı uyarı sonrası deprem olmuştu! Prof. Dr. Osman Bektaş yine uyardı

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem kentte endişe yarattı. Antalya için bir yıl önce de uyarıda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş depremin ardından, "Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı" dedi. Kentte bu kez öğle saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Bektaş, yeni bir uyarıda daha bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine gece 03.31'de yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaratmıştı. İl sakinlerini korkutan depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından uyarıda bulunmuştu.

Bektaş paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Antalya körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege-Kıbrıs yayının Antalya körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020 den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir."

Bektaş'ın uyarı paylaşımından saatler sonra kentte 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 2. depremin ardından gözler ünlü profesöre çevrildi.

"DEPREMİN BÜYÜMESİ TEDİRGİN EDİYOR"

Bektaş katıldığı yayında Antalya'da meydana gelen depremle ilgili konuşan Bektaş, "Verilen değerlerde bir tutarsızlık var." dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş şu ifadeleri kullandı:

"Depremin derinliği Kandilli'ye göre farklı, AFAD'a göre farklı. Mesela 4,9'luk deprem şu anda 5,3 olarak görülüyor. İlginç olan şu, sabahki depremden daha büyük bir deprem olması bizi tedirgin ediyor. Sabahki deprem 4,3'tü, şimdiki 4,9. Depremin büyümesi bizi tedirgin ediyor.

Küçük olsaydı artçı derdik ama bu artçı değil. Aynı bölgede sismik aktivitenin artması daha büyük bir deprem olma olasılığını gündeme getiriyor.

"6'DAN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"

2020 yılından bu yana Antalya körfezinde 4-5 büyüklüğünde depremler oldu. Bugün Antalya körfezi, Ege ve Kıbrıs yayının körfeze girmesiyle oluşan Isparta büklümü dediğimiz fayların etkisi altında. Antalya körfezinin doğusu da batısı da aktif faylarla çevrili.

Isparta büklümü dediğimiz bu fay zonunda 6'dan daha büyük bir depremin yaşanma olasılığı var. Bu Kıbrıs yayı üzerinde kasım ayında bir depremsellik kümesi gelişti. 4-5 büyüklüğünde depremler oldu. Bu Kıbrıs yayı da doğrudan Antalya körfezi içine giriyor. Ege yayı da Antalya körfezi içine giriyor. 2020, 2022 ve 2023 yıllarında burada sismik aktiviteler arttı."

GEÇEN YIL DA UYARMIŞTI

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 Ocak’ta Antalya Körfezi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında da uyarılarda bulunmuştu.

Depremin bir önceki sene Aralık ayında da olduğunu söyleyen Bektaş, "Aynı yerde, 4 Aralık 2024 de olan M4,6 depremin tekrarı Antalya ve Isparta için bir uyarıdır. Neden? Denizdeki fayların devamı olan ve Antalya körfezini doğudan ve batıdan sınırlayan doğrultu atımlı fay çifti Isparta Büklümü adını alır." demişti.

