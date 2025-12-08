HABER

Trump'tan dikkat çeken kararname! "Bebeklik döneminde yok edilecek"

ABD Başkanı Donald Trump, "eyalet düzeyindeki kuralların yapay zekayı yok edeceği" uyarısını yaparak, bu hafta tek bir yapay zeka kural kitabına yönelik kararname çıkaracağını açıkladı.

ABD Başkanı trump" style="color:#ff0000">Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"YAPAY ZEKA BEBEKLİK DÖNEMİNDE YOK EDİLECEK"

ABD'nin yapay zeka alanında liderliğini sürdürmek istiyorsa tek bir "kural kitabı" olması gerektiğini belirten Trump, "Şu anda tüm ülkeleri geride bırakıyoruz ancak 'çoğu kötü aktör olan' 50 eyalet kurallar ve onay sürecine dahil olursa bu uzun sürmeyecek. Bunda hiçbir şüphe olmamalı. Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu hafta "tek kural" içeren bir kararname çıkaracağına işaret ederek, "Bir şirketten, bir şey yapmak istediğinde 50 farklı onay almasını bekleyemezsiniz. Bu asla işe yaramaz." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

