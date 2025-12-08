İmamoğlu'nun davası bugün görülmüştü! Başsavcılık duyurdu: Paylaşılan ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülen 'diploma davası'nda alınan ses kayıtlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine: (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır"