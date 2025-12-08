HABER

İmamoğlu'nun davası bugün görülmüştü! Başsavcılık duyurdu: Paylaşılan ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma davası bugün görülmüştü. Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, "İdare Mahkemesinin kararını bekletici sebep olarak kabul ederek" duruşmayı 16 Şubat'a ertelemişti. İmamoğlu'nun bugün görülen davasında alınan ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Recep Demircan

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülen 'diploma davası'nda alınan ses kayıtlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08.12.2025 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yer alan duruşma salonunda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik suçundan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/381 Esas sayılı dosyasında yargılamasına devam edildiği; ancak kovuşturma işlemleri sırasında hukuka aykırı biçimde ses kaydı alınarak X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldığının anlaşılması üzerine: (kaydeden ve nakleden) sorumlular hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosunca resen soruşturma işlemleri başlatılmıştır"

08 Aralık 2025
08 Aralık 2025

