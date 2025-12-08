HABER

Bağlama çaldığı görüntüler yürekleri dağladı! Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Bu sabah İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda şehit düşen 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın yürek dağlayan görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Albayrak'ın bağlama ile Fetih Marşı çaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Şehit polis bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye haftaya şehit haberiyle başladı. İstanbul'da Çekmeköy'de bir eve narkotik operasyonu düzenlenirken çatışma çıktı. Baskında açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, emniyet ekiplerinin saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Çekmeköy ilçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A. (35) öldürülmüş, Çetin A. (27) ve Cemal A. (58) sağ olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda baba Cemal A'nın "kasten yaralama", iki oğlundan biri olan Çetin A'nın ise "tehdit", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "görevi yaptırmamak için direnme", "kötü muamele", "çocuğun kaçırılması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Çatışmada öldürülen, polise yönelik saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "bilişim yoluyla hırsızlık" ve "kötü muamele" suçlarından 10 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

27 YAŞINDAKİ ŞEHİT ALBAYRAK EVLİYDİ

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

BAĞLAMA ÇALDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şehit Emre Albayrak'ın bağlama çalarken görüntüleri ortaya çıktı. Albayrak'In bağlama ile Fetih Marşı çaldığı anlar sosyal medyada gündem olurken izleyenleri hüzünlendirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkça yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin Çekmeköy'de bulunan bir eve arama işlemi yapıldığı esnada evin içinden kolluk güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun ağır yaralandığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edilen açıklamada, çıkan çatışmada Ramazan A'nın ölü, Çetin A. ve Cemal A'nın ise sağ ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Emre Albayrak için Fatih’teki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin halası Serap Satar, kuzeni Batuhan Satar ile diğer yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit polisin meslektaşları katıldı.

Bakan Yerlikaya cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Yüreğimize kor gibi bir ateş düştü. Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Albayrak’ın cenazesi memleketi Samsun’a gönderilecek. Şehidin naaşı, yarın Samsun’un Ladin ilçesindeki Avcı Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Arnavutlar köyündeki aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: AA-İHAKaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

