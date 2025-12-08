Muş’ta kaçak kazı operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Muş İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı değerlendirilen K.B., U.B., R.T. ve M.B. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet metal dedektörü, 1 adet metal dedektörü geniş alan tarama aparatı ve 1 adet geniş alan tarama çerçeve aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır