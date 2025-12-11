HABER

OPPO Find X9 Pro Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO, yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan Find X9 Pro'yu Türkiye'ye getiriyor. 200 MP telefoto sensöre sahip olan ve kalbinde MediaTek Dimensity 9500 işlemci ile birlikte 7500 mAh kapasiteli bir batarya bulunan Find X9 Pro'nun Türkiye fiyatı da açıklandı.

OPPO Find X9 Pro Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı
Enes Çırtlık

OPPO, Find X serisinin en yeni üyesi olan Find X9 Pro'yu Türkiye pazarına getiriyor. OPPO'nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu Find X9 Pro, Türkiye'de satışa sunuluyor. Peki, Find X9 Pro'nun özellikleri neler? Find X9 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar? İşte OPPO Find X9 Pro ile ilgili detaylar...

OPPO FIND X9 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

OPPO Find X9 Pro, 6,78 inçlik bir ekrana sahip. Kamera tarafında Hasselblad ortaklığı ile desteklenen telefon, 200 MP çözünürlüğünde bir Hasselblad telefoto kamera ile geliyor. Dolby Vision formatında 4K/120 fps kayıt desteği sunan Find X9 Pro, ACES destekli LOG kayıt yeteneğine de sahip. Telefonda ayrıca Sahne Modu ve AI Ses Odaklama gibi özellikler de bulunuyor.

OPPO Find X9 Pro Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı 1

ColorOS 16 ile gelen OPPO Find X9 Pro, MediaTek Dimensity 9500 yonga setiyle çalışıyor ve 7500 mAh kapasiteli bir pile sahip. Bu pil, OPPO’nun yeni nesil silikon-karbon pil teknolojisiyle destekleniyor. OPPO, bu sayede tek şarjla telefonu iki güne kadar kesintisiz kullanmanın mümkün olduğu iddiasında.

OPPO Find X9 Pro Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı 2

OPPO FIND X9 PRO'NUN FİYATI BELLİ OLDU

OPPO, Find X9 Pro'nun İpek Beyazı ve Titanyum Antrasit olmak üzere iki renk seçeneği ile 12 Aralık’tan itibaren 89.999 TL fiyatla zincir mağazalarda ve online satış mağazalarında kullanıcılarla buluşacağını duyurdu.

