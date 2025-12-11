HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi

Futbol camiasını ayağa kaldıran ve Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı gibi ünlü futbolcuların tutuklandığı bahis soruşturmaları günden güne derinleşiyor. İçinde bulunduğumuz haftaya damga vuran gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir talimat geldi. Erdoğan'ın verdiği mesaja göre operasyonların devamı gelecek gibi görünüyor.

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi
Hazar Gönüllü

Adliyeden zimmetine milyonlarca TL geçiren kadın da sanal bahis oynadı, Türk futbolunun en tanındık isimleri de... Futbolda patlak veren bahis skandalı günden güne derinleşirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili yeni bir talimat verdi.

AK Parti MYK salı günü toplanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürmüştü.

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BU İŞİN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; yılın son toplantısında Erdoğan, yasa dışı bahis konusunda, kurmaylarına talimat verdi. Sanal kumar ve yasa dışı bahis konusunun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Erdoğan, “Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi 2

TALİMATI BÖYLE VERDİ

Bu konuda herkesin elinden geleni, üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak. Bu meseleyi çözün” diye konuştu.

ADLİYEYİ 6,5 MİLYON TL SOYAN KADIN: SANAL BAHİS VE KRİPTO BORSASINDA HARCADIM

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde, Konya'daki Kulu Adliyesi'nden sarsıcı bir haber gelmişti. Adliyede katip olarak görev yapan 1 çocuk annesi Ayşe Selvi (45), zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Suçunu itiraf eden Selvi'nin bu paraları kripto borsasında ve sanal bahiste harcadığı ortaya çıktı.

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir adliye soygunu daha: 6,5 milyon TL'yi böyle harcamış Bir adliye soygunu daha: 6,5 milyon TL'yi böyle harcamış

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA BİR EYLEM PLANI ÇIKTI"

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK'ya dönük bir değerlendirme toplantısı yaptığını açıklayıp şöyle konuşmuştu:
"Bu toplantının açılış konuşmasının girişinde, Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulunda da bunun sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini ilgili bakanlara söylediğini ifade etti; bu bahis sanal kumar gibi, toplumumuzu çürüten, çürütmeye çalışan, toplumumuzda bir yozlaşma oluşturmaya çalışan teşebbüslere, uygulamalara dönük olarak MYK'mızın da bu gündemi takip etmesi gerektiğini ifade etti."

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bir eylem planının çıktığına işaret eden Çelik, "Ama bundan sonrasında, bunun daha yoğun bir şekilde, daha sıkı bir şekilde takibiyle ilgili olarak da, partideki ilgili birimlerimiz, tüm MYK'mız üzerine düşeni yapacak." demişti.

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi 5

Çelik, sanal kumar, bahis gibi meselelerde, tavizsiz davranılması gerektiğinin altına çizdiklerini ifade ederek, "Bu, toplumumuza dönük olarak, yozlaşma, çürüme yaymaya çalışan, 'milli güvenlik problemi' desek, yeridir. Aynı zamanda bir ahlak problemidir. Aynı zamanda toplumsal güvenlikle ilgili, toplumun geleceğiyle ilgili bir problemdir. Aynı zamanda da gelecek nesillerle ilgili bir problemdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAHİS SKANDALI

Türkiye, günlerdir bahis skandalını konuşuyor. Aralarında futbolcular, antrenörler, kulüp başkanları ve yorumcu bazı isimlerin olduğu skandal adım adım şöyle gelişti:

Söz konusu skandal, 27 Ekim 2025’te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 571 profesyonel hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu açıklamasıyla patlak verdi. Bu 371 hakemin içinde, 152 hakemin aktif olarak maçlara bahis oynadığı belirtildi. Bazı hakemlerin son 5 yıl içinde 10.000’in üzerinde, hatta bir kişinin 18.227 bahis yaptığı kayıtlara geçti. Ekim 2025’te başlayan skandalın ardından 149 hakem ve yardımcı hakem görevden alındı.

Daha sonra, 1.024 futbolcunun çeşitli liglerde oynanması askıya alındı. Bu oyuncular arasında Süper Lig’den bazı isimler de vardı. Bazı oyunculara doğrudan ceza geldi: Örneğin Galatasaray’dan Metehan Baltacı 9 ay, Eren Elmalı 45 gün, Konyaspor’dan Alassane Ndao 12 ay men cezası aldı.

Soruşturma, sadece hakemlerle sınırlı kalmadı. Polis ve savcılık, oyuncular, kulüp başkanları, yorumcular, bazı kulüp yöneticileri ve diğer yetkililer hakkında da soruşturma başlattı.

Aralarında oyuncular, kulüp başkanları ve yorumcularında olduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak'ın da olduğu 20 isim tutuklanırken; sağlık sorunları nedeniyle Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı.

Futbolcusu da işin içinde adliye soyguncusu da: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beni çok üzdü" deyip talimat verdi 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis soruşturmasında tutuklanan Metehan Baltacı'nın mesajları ortaya çıktı: "Asgari ücreti katlamam lazım" Bahis soruşturmasında tutuklanan Metehan Baltacı'nın mesajları ortaya çıktı: "Asgari ücreti katlamam lazım"

Son olarak ise TFF, 22 hakem ve 27 futbolcunun daha bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Salı günü TFF'den yapılan açıklamaya göre; TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği 27 oyuncu şöyle:

Abdulcebrail Akbulut (Düzce Cam Düzcespor), Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor FK), Arif Rışvanoğlu (Yalova FK 77), Berat Badak (Bursa Yıldırımspor), Berke Çelik (MDGRUP Osmaniyespor), Bilal Güven (Niğde Belediyespor), Buğra Çiçek (Bucaspor 1928), Burak Tolunay Sekin (Menemen FK), Cengiz Alp Köseer (ikas Eyüpspor), Emin Kaan Arslan (Bulvarspor), Emin Yakup Oktay (Oktaş Uşakspor), Emirhan Sefa Öz (Etimesgutspor), Emre Nizam (Giresunspor), Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Hüseyin Emir İkiz (Ağrı 1970), Kaan Mert Vardar (Galata SK), Kerem Yorulmaz (Küçükçekmece Sinopspor), Mehmet Mustafa Çolak (Edirnespor), Ömer Faruk Çalışkan (İzmir Çoruhlu FK), Ramazan Karakurt (Ağrı 1970), Taha Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Tarık Yusuf Karakaya (Bursa Yıldırımspor), Tuğra Aygün Ergün (Bandırmaspor), Ulaş Oktay Yıldız (Beykoz Anadoluspor), Yasin Başaytaç (GMG Kastamonuspor), Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Yusuf Tursun (Sultan Su İnegölspor)

TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği hakemler ise şunlar:

Üst klasman hakemleri: Fevzi Erdem Albaş, Furkan Aksuoğlu.

Üst klasman yardımcı hakemleri: Deniz Caner Özaral, Mustafa Güçer.

Klasman hakemleri: Bedirhan Yiğitbaş, Cihan Ölmez, Furkan Arıoğul, Hakan Ergin, Halil İbrahim Balsatan, Kemal Dizdar, Tolga Akbaba, Tolga Tuna.

Klasman yardımcı hakemleri: Ahmet Karaatay, Barış Sun, Berkay Salman, Faik Sancaktutan, Fatih Gemici, Mehmet Özgür İşbilen, Osman Oğurlu, Ömer Faruk Sağır, Yasin Mert Karahan ve Yiğit Çam.

PFDK'nin verdiği cezaya itiraz etmeyen 82 hakem ile itirazları reddedilerek cezaları kesinleşen 67 hakemin kariyeri sona ermişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşofman çalan çocuğu herkesin ortasında iple bağladı: 'Seni anadan doğma edeceğim'Eşofman çalan çocuğu herkesin ortasında iple bağladı: 'Seni anadan doğma edeceğim'
CHP'li Yazgan'ın Meclis'teki konuşması gündem oldu! AK Parti sıralarına fotoğrafı gösterip sordu: "Burası neresi biliyor musunuz?"CHP'li Yazgan'ın Meclis'teki konuşması gündem oldu! AK Parti sıralarına fotoğrafı gösterip sordu: "Burası neresi biliyor musunuz?"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Mert Hakan Yandaş bahis soruşturma cumhurbaşkanı erdoğan futbol yasa dışı bahis cezası Metehan Baltacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.