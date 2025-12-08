HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı

Adalar ve Büyükçekmece adliyelerindeki soygunların ardından bu kez Konya'daki Kulu Adliyesi'nden sarsıcı bir haber geldi. Adliyede katip olarak görev yapan 1 çocuk annesi Ayşe Selvi (45), zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Suçunu itiraf eden Selvi'nin bu paraları kripto borsasında ve sanal bahiste harcadığı ortaya çıktı.

Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı

Yasa dışı bahis, borsada sahtecilik soruşturmalarının yanı sıra Büyükçekmece Adliyesi'ndeki gümüş ve altın soygunu son günlerin en çok konuşulan gelişmelerinden biriydi. Ayrıca Adalar Adliyesi'nin emanetinden silah çalındığı da ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Konya'da adliyeden zimmetine para geçiren bir katip suçunu itiraf edip tutuklandı.

EMANETTEKİ PARALARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi, iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.

Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı 1

6,5 MİLYON TL ÇALDI, KRİPTO PARAYLA SANAL BAHİSE YATIRDI

Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.

Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı 2

SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANDI

Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.

Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı 3

İlginizi Çekebilir

Mert Hakan, Metehan Baltacı, Murat Sancak adliyeye sevk edildi

Mert Hakan, Metehan Baltacı, Murat Sancak adliyeye sevk edildi

 Gözaltındayken hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar anjiyoya alındı

Gözaltındayken hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar anjiyoya alındı

 Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

 İmamoğlu salona girdi, mahkeme başkanından uyarı geldi

İmamoğlu salona girdi, mahkeme başkanından uyarı geldi

 Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftaya ise İstanbul'da Büyükçekmece adliyesinde yaşanan soygun damga vurmuştu. AA'nın aktardığına göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı 4

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Şüpheli K.D. "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı! Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınmıştı Türkiye'nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı! Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınmıştı
Kaynanasıyla kayınpederi de mi suç ortağı? Kaynanasıyla kayınpederi de mi suç ortağı?

ADALAR ADLİYESİ'NDE SİLAH SOYGUNU

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının suç eşyası ve emanet deposundaki 12 silahın kaybolduğunun tespitine ilişkin zabıt katibi tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili emanete alındıktan sonraki tarihte tekrardan incelenmek üzere İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi talebinde bulunuldu.

Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silahlardan 3'ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi.

Diğer silahın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.

Çalışmalarda, U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı belirlendi.

Şüpheli U.E. gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kayıp olan 9 silahın bulunamadığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun! Silahları çalıp satıyormuş SON DAKİKA | Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun! Silahları çalıp satıyormuş

Kaynak: DHA-AAKaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saldırganlar suç makinesi çıktı Saldırganlar suç makinesi çıktı
Kayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktıKayıp olarak aranırken canlı halde toprağın altında bulundu! Dayının ilk ifadesi çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya Adalar Büyükçekmece Kulu soygun Adliye zimmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.