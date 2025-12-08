Konya’da 6,5 milyon TL’lik adliye soygunu! Tutuklanan kadının itirafı ağızları açık bıraktı

Yasa dışı bahis, borsada sahtecilik soruşturmalarının yanı sıra Büyükçekmece Adliyesi'ndeki gümüş ve altın soygunu son günlerin en çok konuşulan gelişmelerinden biriydi. Ayrıca Adalar Adliyesi'nin emanetinden silah çalındığı da ortaya çıkmıştı. Şimdiyse Konya'da adliyeden zimmetine para geçiren bir katip suçunu itiraf edip tutuklandı.

EMANETTEKİ PARALARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi Ayşe Selvi, iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi.

6,5 MİLYON TL ÇALDI, KRİPTO PARAYLA SANAL BAHİSE YATIRDI

Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçiren Ayşe Selvi, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı.

SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANDI

Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden Ayşe Selvi, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftaya ise İstanbul'da Büyükçekmece adliyesinde yaşanan soygun damga vurmuştu. AA'nın aktardığına göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Şüpheli K.D. "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

ADALAR ADLİYESİ'NDE SİLAH SOYGUNU

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının suç eşyası ve emanet deposundaki 12 silahın kaybolduğunun tespitine ilişkin zabıt katibi tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili emanete alındıktan sonraki tarihte tekrardan incelenmek üzere İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi talebinde bulunuldu.

Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silahlardan 3'ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi.

Diğer silahın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.

Çalışmalarda, U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı belirlendi.

Şüpheli U.E. gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kayıp olan 9 silahın bulunamadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA-AAKaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır