Alkış kopunca mahkeme başkanından sert uyarı! Ekrem İmamoğlu 'diploma' davasında hakim karşısında

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin davada bugün 3. kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu salona girerken alkışlar eşlik edince mahkeme başkanından sert uyarı geldi. Davada İmamoğlu'nun 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Alkış kopunca mahkeme başkanından sert uyarı! Ekrem İmamoğlu 'diploma' davasında hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' ile suçlanıyor ve 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Alkış kopunca mahkeme başkanından sert uyarı! Ekrem İmamoğlu diploma davasında hakim karşısında 1

'DİPLOMA' DAVASINDA 3. DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülüyor.

Alkış kopunca mahkeme başkanından sert uyarı! Ekrem İmamoğlu diploma davasında hakim karşısında 2

İHA'nın aktardığına göre; duruşmada, İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulunuyor. Duruşmaya ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sanık İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoglu, annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile çok sayıda partili katıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN 'ALKIŞ' UYARISI

Sözcü'nün aktardığına göre; İmamoğlu 11.26 sularında salona getirildi. İmamoğlu salona girerken alkışlar eşlik edince mahkeme başkanı sert uyarılarda bulundu. İmamoğlu hakim değişikliğine atıfta bulunarak "Umarım sizin başınıza böyle bir şey gelmez” dedi.

CHP'Lİ ÇELİK: "TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçtiği Özgür Çelik duruşmadan önce sosyal medya hesabından davayla ilgili şunları kaydetmişti:
"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar.

Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

merak ediyor ve anlamaya çalışıyorum .Bir belgede sahtecilik yaptığını bildiren kim nasıl yetkin bir değere sahip. Bu adama bir takım örneklemeler yaptırılmışda sahte ile gerçeği ayırabilme bilgisine sahipte hakimlerde bu görünen örneklere bakarak mı veya bilirkişi denilen adamın yüzlerce kanıtlanmış örneği olan bilinen birisimi..değil hiç birisi değil dostlar alışverişte görsün ne kadar uzatırsak o kadar bizden uzak olur diye düşünüyorlar.Bu durumda seçim yılı 2028 e kadar tutacaklar demektir.Hay sizin adalet anlayışınızın .o koltuklar çokmu sıcak geliyor size.korkunuzdan sesiniz çıkamıyor.
