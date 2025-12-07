Son dakika | Kayınpederi ve kaynanası da aralarında! Adliye soygununda 10 yeni gözaltı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece adli emanetindeki soyguna ilişkin firari memur Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları yüklediği arabadaki kişinin aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"17 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU"

HaberTürk muhabiri Ceylan Sever gelişmeye ilişkin şunları aktardı:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeki soygununun ardından şafak operasyonu düzenlendi. Yurt dışına firar eden depo çalışanı Erdal Timurtaş’ın kaynanası, kayınpederi, kayınbiraderi ve altınları yüklediği arabadaki kişi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla altınların bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polis 17 ayrı adrese bu sabah şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında yurt dışına kaçtığı belirlenen adli emenet deposu çalışanı Erdal TİMURTAŞ'ın eşi Esma TİMURTAŞ'ın annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

Ayrıca kamera görüntüleri ile sabit olacak şekilde çalınan altınların yüklendiği araçta bulunan şüphelilerden biri, yine çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltında.

"ORGANİZE VE PLANLI ŞEKİLDE HAREKET ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Savcılığın operasyonuyla şüphelilerin organize ve planlı şekilde hareket ettiği düşünülürken, diğer suç ortaklarıyla ilgili tespit ve yakalama çalışmaları ise devam ediyor."

ALTINLARIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanet kasasından çalınan bazı altınların fotoğrafı ortaya çıktı.

İHA'nın aktardığına göre; Erdal Timurtaş’ın çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.

SOYGUN KAMERAYA YANSIDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın olay gününe ait görüntülerine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...