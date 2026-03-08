HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

GENÇKONFED'ten ramazan etkinlikleri eleştirilerine sert tepki

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilere tepki göstererek, bu faaliyetlerin çocukların manevi ve kültürel gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

GENÇKONFED'ten ramazan etkinlikleri eleştirilerine sert tepki

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin okullarda gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Okudan, Ramazan ayının milletin kültürel ve manevi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, okullarda bu aya ilişkin farkındalık oluşturan etkinliklerin değerler eğitimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Bilal Okudan, yaptığı açıklamada Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma, sabır, merhamet ve kardeşlik gibi değerlerin çocuklara aktarılmasında önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Okudan, okullarda düzenlenen Ramazan temalı etkinliklerin çocukların kendi inanç, kültür ve medeniyet değerleriyle bağ kurmasına katkı sağladığını kaydetti.

Okudan, bu tür faaliyetlerin laiklik karşıtı uygulamalar gibi gösterilmesinin doğru olmadığını savunarak, laikliğin toplumun inanç değerlerini bastırmanın değil, farklı inanç ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir düzenin teminatı olduğunu ifade etti.

İnanç, kültür ve toplumsal değerlerle çatışan bir söylemin gençleri birleştirmek yerine ayrıştıracağını belirten Okudan, okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alan yaklaşımların toplumsal barışa, ortak değerlere ve birlik duygusuna zarar vereceğini öne sürdü.

Açıklamasında gençlerin kendi tarihini, kültürünü, inancını ve medeniyet mirasını tanıyarak yetişmesinin önemine de dikkat çeken Okudan, milletin inanç değerlerini hedef alan ve Ramazan ayının manevi atmosferini tartışma konusu yapan yaklaşımlara karşı olduklarını dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracakTürkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Otoyolda otomobil alev alev yandıOtoyolda otomobil alev alev yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran'da radyasyon tesisi vuruldu! Trump'tan yeni tehdit

İran'da radyasyon tesisi vuruldu! Trump'tan yeni tehdit

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.