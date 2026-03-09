Aydın’da bir haftada 130 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını hız kesmeden 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, il genelinde 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan şahıslardan 60’ı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Emniyet ekipleri ayrıca kent genelinde meydana gelen 19 hırsızlık olayını aydınlattı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında da çalışmalarını sürdüren ekipler, bu çerçevede 49 şahıs hakkında adli işlem yaptı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 121 gram uyuşturucu madde, 493 adet sentetik ecza, 5 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca ile 85 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 76 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 192 araç trafikten men edilirken, 6 bin 68 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır