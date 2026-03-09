HABER

Bilecik’te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyü mevkii Pamukova-İznik karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Sakarya istikametinden İznik istikametine seyir halinde ilerleyen Muhammet Furkan Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhammet Furkan Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Zeyni Ç. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bilecik
