HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan altın ve gümüşün kaybolduğu yapılan denetimde ortaya çıktı. Kaybolan altının değeri 146 milyon, gümüşün ise 4 milyon TL civarında... Emanet bölümünde görevli hizmetli ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili görevli memur ise gözaltına alındı.

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı
Recep Demircan

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan yüklü miktardaki altın ve gümüşün kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı. Emanet biriminin müdürü, babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat iznine ayrılmıştı. Bu süreçte göreve vekaleten memur görevlendirildi. Geçtiğimiz günlerde kasadan 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine vekaleten bakan memur gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli memur ifadesinde, adli emanet birimine çok sayıda hizmetlinin girip çıktığını belirterek kamera kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Ekran Haber'in haberine göre kaybolan adli emanette yaklaşık 25 kilo altın, 55 kilo gümüş ile çeşitli ziynet altınları bulunduğu bildirildi. Bu miktarın tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün görülmemesi nedeniyle kamera kayıtlarının kasım ayının başına kadar geriye dönük tarandığı öğrenildi. Olay kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

Büyükçekmece Adliyesi ni sarsan olay! 146 milyon TL lik altınları alarak yurt dışına kaçtı 1

LONDRA'YA KAÇTI

Emanet bölümünde görevli hizmetlinin 1 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması gerekirken adliyeye gelmediği, arandığında “ailevi problemlerim var, rapor alacağım” diyerek işe gelmeyeceğini söylediği iddia ediliyor.

Soruşturmada, hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı ve beraberinde 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade ediliyor. Altınların piyasa değeri yaklaşık 146 milyon TL. Gümüşün değeri ise 3 milyon 900 bin TL.

Büyükçekmece Adliyesi ni sarsan olay! 146 milyon TL lik altınları alarak yurt dışına kaçtı 2

Adli emanet birimine vekaleten bakan ve 1 Aralık Pazartesi günü gözaltına alınan memurun, kasadaki altın ve gümüşleri kendisinin almadığını, geriye dönük kamera kayıtlarının incelenmesiyle bunun ortaya çıkacağını söylediği öne sürüldü. Memurun, altın ve gümüşlerin hizmetli tarafından çalınmış olabileceğini dile getirdiği iddia edildi.

ALTINLAR O OPERASYONDA ELE GEÇİRİLMİŞ

Diğer yandan, Adli emanette tutulan altın ve gümüşlerin, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen değerli eşyalar olduğu öğrenildi.

02 Aralık 2025
02 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyanınca yatak odasını bu halde buldu!Uyanınca yatak odasını bu halde buldu!
14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı!14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı!
Anahtar Kelimeler:
soygun Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.