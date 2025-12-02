Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan yüklü miktardaki altın ve gümüşün kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı. Emanet biriminin müdürü, babasının kanser tedavisi nedeniyle refakat iznine ayrılmıştı. Bu süreçte göreve vekaleten memur görevlendirildi. Geçtiğimiz günlerde kasadan 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine vekaleten bakan memur gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli memur ifadesinde, adli emanet birimine çok sayıda hizmetlinin girip çıktığını belirterek kamera kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını savundu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Ekran Haber'in haberine göre kaybolan adli emanette yaklaşık 25 kilo altın, 55 kilo gümüş ile çeşitli ziynet altınları bulunduğu bildirildi. Bu miktarın tek seferde adliyeden çıkarılmasının mümkün görülmemesi nedeniyle kamera kayıtlarının kasım ayının başına kadar geriye dönük tarandığı öğrenildi. Olay kapsamında HTS ve BAZ kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

LONDRA'YA KAÇTI

Emanet bölümünde görevli hizmetlinin 1 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması gerekirken adliyeye gelmediği, arandığında “ailevi problemlerim var, rapor alacağım” diyerek işe gelmeyeceğini söylediği iddia ediliyor.

Soruşturmada, hizmetlinin 19 Kasım’da Londra’ya çıkış yaptığı ve beraberinde 25 kilogram altın ile 55 kilogram gümüşü yurt dışına götürmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade ediliyor. Altınların piyasa değeri yaklaşık 146 milyon TL. Gümüşün değeri ise 3 milyon 900 bin TL.

Adli emanet birimine vekaleten bakan ve 1 Aralık Pazartesi günü gözaltına alınan memurun, kasadaki altın ve gümüşleri kendisinin almadığını, geriye dönük kamera kayıtlarının incelenmesiyle bunun ortaya çıkacağını söylediği öne sürüldü. Memurun, altın ve gümüşlerin hizmetli tarafından çalınmış olabileceğini dile getirdiği iddia edildi.

ALTINLAR O OPERASYONDA ELE GEÇİRİLMİŞ

Diğer yandan, Adli emanette tutulan altın ve gümüşlerin, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık operasyonu kapsamında ele geçirilen değerli eşyalar olduğu öğrenildi.