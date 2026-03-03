HABER

Zeytinburnu sahilde esrarengiz olay: Anne ve kızının cesedi bulundu

Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızının cesedi bulundu. Balık tutmaya gelenler tarafından fark edilen cesetler, polis tarafından çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Denizden çıkarılan iki cesedin anne ile 8 yaşındaki kızına ait olduğu belirlendi. Olayın görgü tanığı vatandaş, "Biz bir saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı, suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı sonrasında ufak kız kendini atmıştı’’ ifadelerini kulland

Olay, saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu Kazılıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için sahile gelenler denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredekilerin ifadeleri üzerine denizde başka bir kişinin olma ihtimaline karşı sahil güvenlik ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda ikinci bir kişinin cesedine ulaşıldı.

ANNE VE 8 YAŞINDAKİ KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yapılan incelemelerde cesetlerin F.Ç.(30) ve kızı İ.Ş.'ye(8) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor. Anne ve kızın cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"KIZI ÇIKARDILAR ANNEYİ DE YARIM SAAT ÖNCE ÇIKARDILAR"

Olaya tanık olan Abdülaziz Alevlidağ, "Biz bir saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı, suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı sonrasında ufak kız kendini atmıştı.

Buraya iki kadın iki de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar anneyi de yarım saat önce çıkardılar’’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

