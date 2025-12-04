Adliye soygunu sonrası Bakan Tunç düğmeye bastı! 4 başmüfettiş görevlendirildi, Türkiye geneli denetim başladı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildiği belirtildi.

"ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK"

Açıklamada, "Adalet Bakanlığının halihazırda belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatı doğrultusunda artık çok daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak.

"2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI"

Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak. Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor" denildi.

