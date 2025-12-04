HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adliye soygunu sonrası Bakan Tunç düğmeye bastı! 4 başmüfettiş görevlendirildi, Türkiye geneli denetim başladı

Adalet Bakanlığı, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki olayların ardından 4 başmüfettiş görevlendirildiğini, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet bürolarının sıkı denetime tabi tutulacağını açıkladı. Bakan Tunç, Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan soygunla ilgili iki kişinin tutuklandığını, iki kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Adliye soygunu sonrası Bakan Tunç düğmeye bastı! 4 başmüfettiş görevlendirildi, Türkiye geneli denetim başladı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oluruyla, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Adliye soygunu sonrası Bakan Tunç düğmeye bastı! 4 başmüfettiş görevlendirildi, Türkiye geneli denetim başladı 1

"ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK"

Açıklamada, "Adalet Bakanlığının halihazırda belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatı doğrultusunda artık çok daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak.

Adliye soygunu sonrası Bakan Tunç düğmeye bastı! 4 başmüfettiş görevlendirildi, Türkiye geneli denetim başladı 2

"2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA DA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI"

Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak. Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor" denildi.

Adliye soygunu sonrası Bakan Tunç düğmeye bastı! 4 başmüfettiş görevlendirildi, Türkiye geneli denetim başladı 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kilolarca altını böyle çalmış! Adliyedeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı Kilolarca altını böyle çalmış! Adliyedeki soygunun görüntüleri ortaya çıktı
04 Aralık 2025
04 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom CEO'su Şahin'e “Dijital Erişilebilirlik” ödülüTürk Telekom CEO'su Şahin'e “Dijital Erişilebilirlik” ödülü
İmralı tutanağı komisyonda okunduİmralı tutanağı komisyonda okundu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç denetim Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.