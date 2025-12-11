Enver Aysever gözaltına alındı! 'Hasan İmamoğlu' detayı

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda kullandığı ifadelerin ardından gece saatlerinde gözaltına alındı.

'SAĞCI OLMAK AHLAKSIZLIKTIR' DEMİŞTİ

Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun kullandığı “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” ifadelerine tepki göstermiş ve “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Vatan Emniyet'te olduklarını belirten Aysever'in avukatı, sosyal medyada söz konusu videonun başının ve sonunun kırpılması sonucu müvekkilinin gözaltına alınmasına sebep olunduğunu belirtti. Avukatı ayrıca tutuksuz yargılanmasını umduklarını vurguladı.