Enver Aysever gözaltına alındı! 'Hasan İmamoğlu' detayı

Gazeteci Enver Aysever gece saatlerinde gözaltına alındı. Avukatı, gözaltının Hasan İmamoğlu'nun ifadelerini eleştirdiği için yaşandığını söyledi.

Ufuk Dağ

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda kullandığı ifadelerin ardından gece saatlerinde gözaltına alındı.

'SAĞCI OLMAK AHLAKSIZLIKTIR' DEMİŞTİ

Aysever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun kullandığı “Ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettim” ifadelerine tepki göstermiş ve “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Vatan Emniyet'te olduklarını belirten Aysever'in avukatı, sosyal medyada söz konusu videonun başının ve sonunun kırpılması sonucu müvekkilinin gözaltına alınmasına sebep olunduğunu belirtti. Avukatı ayrıca tutuksuz yargılanmasını umduklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Enver Aysever
