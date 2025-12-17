HABER

İstanbul'da yeni nesil suç örgütüne operasyon! Aralarında kadın tetikçiler de var: Çok sayıda tutuklama

İçerik devam ediyor

İstanbul'da iş yeri, ev, araç kurşunlama gibi suçlara karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan 2 kadının ise tetikçi olduğu öğrenildi. Öte yandan çetenin gerçekleştirdiği saldırılardan bazıları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; haraç almak için hastane, ev, işyeri ve araç kurşunlama olayları ile kasten yaralama suçlarına karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

İstanbul da yeni nesil suç örgütüne operasyon! Aralarında kadın tetikçiler de var: Çok sayıda tutuklama 1

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul da yeni nesil suç örgütüne operasyon! Aralarında kadın tetikçiler de var: Çok sayıda tutuklama 2

2 KADIN TETİKÇİ DE BULUNUYOR

Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'nün tutuklandığı, son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul da yeni nesil suç örgütüne operasyon! Aralarında kadın tetikçiler de var: Çok sayıda tutuklama 3

BAZI EYLEMLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlerinin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor.

