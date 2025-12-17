HABER

Burdur'da halı sahadaki kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Burdur'da halı saha maçında çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı'nda bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç esnasında 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olaya diğer gençler de dahil oldu. Kavga esnasında Ö.G. yere düşerek yaralanırken yerde de darbedildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ö.G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan 6 kişi, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadelerinin ardından 6 şahıstan 4'ü serbest bırakılırken, S.D.C. ve B.E. adliyeye sevk edildi. S.D.C. ve B.E. çıkarıldığı mahkemece 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgada ağır yaralanan Ö.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kavga anı ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin tartışması sonrasında tekme tokatlarla birbirine girdiği anlar yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Burdur kavga halı saha
