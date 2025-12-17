Varilin içinde cansız bedeni bulunmuştu! Muhtarın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Eseler Mahallesi’nde meydana geldi. Eseler Mahallesi Muhtarı Sadık Savurtaş eve dönmeyince ailesi saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

CANSIZ BEDENİ FINDIK BAHÇESİNDE VARİLİN İÇİNDE BULUNMUŞTU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Savurtaş için arama çalışması başlattı. Ekipler bir süre sonra Sadık Savurtaş’ı fındık bahçesinde harekesiz halde buldu.

Sağlık personelinin kontrolünde Savurtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadık Savurtaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE SIR PERDESİ ARALANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Savurtaş’ın herhangi bir husumetlisinin olmadığı anlaşıldı. Ön otopsi raporunda, Sadık Savurtaş’ın ölümünün, doğal ölüm olduğu belirlendi.

Savurtaş’ın tarlada çalışırken fenalaşıp elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği sırada, burada ‘inme’ nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Sadık Savurtaş’ın cenazesi bugün Eseler Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının akabinde toprağa verilecek.

YARIŞMA PROGRAMINA KATILMIŞ

Çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayınlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi.

(DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır