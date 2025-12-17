Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde C.A. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, evde yapılan detaylı aramada 860 gram kubar esrar, 198 adet kenevir tohumu, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme cihazı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır