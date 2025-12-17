HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çorum’un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde C.A. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, evde yapılan detaylı aramada 860 gram kubar esrar, 198 adet kenevir tohumu, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme cihazı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ela Rumeysa Cebeci'nin ifadesi alınacakSon dakika | Ela Rumeysa Cebeci'nin ifadesi alınacak
Destici'den çok sert çıkış! 'PKK'nın tezlerinin tekrarıdır' diyerek o raporu yırtıp attı Destici'den çok sert çıkış! 'PKK'nın tezlerinin tekrarıdır' diyerek o raporu yırtıp attı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.