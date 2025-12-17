HABER

Virajı alamayan beton mikseri yan yattı, beton yola döküldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çevre yolunda meydana gelen kazada, virajı alamayan beton mikseri yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken beton yola döküldü.

Virajı alamayan beton mikseri yan yattı, beton yola döküldü

Kaza, Çevre Yolu Tepe bağlantı noktasında yaşandı. Tepe istikametine seyir halinde olan beton mikseri, virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Devrilmenin etkisiyle araçtaki betonun bir bölümü çevreye saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis ekipleri, kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

