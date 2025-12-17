HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 işi gözaltına alındı.

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çankırı’nın merkez ilçesinde tespiti yapılan adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda bin 997 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 500 gram etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu 11 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı. Yabancı uyruklu şahısların, sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen Sercan Yaşar adliyeye getirildiFenomen Sercan Yaşar adliyeye getirildi
Sultanbeyli’de motor kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandıSultanbeyli’de motor kazasında hayatını kaybeden 3 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.