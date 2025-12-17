Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çankırı’nın merkez ilçesinde tespiti yapılan adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda bin 997 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 500 gram etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yabancı uyruklu 11 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı. Yabancı uyruklu şahısların, sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır