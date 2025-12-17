Televizyonda Reels dönemi başladı: "Instagram for TV" uygulaması duyuruldu

Kısa dikey videolar artık sadece telefonda tüketilen içerikler olmaktan çıktı. İnsanlar artık bu videoları evde arkadaşlarıyla izlemek için TV’ye yansıtıyor. Platformlar da bu alışkanlığı doğrudan salon ekranına taşımaya hazırlanıyor. Nitekim Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram bunun pilot uygulamasına başlamış durumda.

INSTAGRAM TELEVİZYONLARA GELDİ

Meta, Reels videolarını büyük ekranda izlemenizi sağlayan televizyonlara özel yeni bir Instagram uygulaması olan "Instagram for TV"yi test etmeye başladı. Uygulama ilk olarak ABD'deki Amazon Fire TV cihazları için bir pilot uygulama olarak kullanıma sunulacak.

Reels odaklı "Instagram for TV" uygulamasının ana ekranı, göz atmanız için kişiselleştirilmiş, yatay video koleksiyonları gösterecek. Bir küçük resme tıkladığınızda tam boy dikey videoyu, bir tarafta video açıklamasını, diğer tarafta ise beğeni ve paylaşım gibi istatistikleri göreceksiniz. Tıpkı telefonunuzdaki Reels deneyiminde olduğu gibi, bir sonraki video ekranın altından yukarı doğru kayarak gelecek.

Instagram sözcüsü Christine Pai, The Verge'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Takip ettiğiniz hesapların Reels videolarının yanı sıra ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş popüler ve önerilen içerikleri de izleyebilirsiniz. Giriş yaptığınızda; konuya, temaya ve/veya trendlere göre gruplandırılmış Reels videolarından oluşan 'Kanallar' satırlarını göreceksiniz. Kanallar; bireysel içerik üreticilerini aramanıza gerek kalmadan spor, yemek, müzik veya mevsimsel etkinlikler gibi belirli ilgi alanlarını keşfetmenizi kolaylaştırır. Bazı Kanallar Instagram genelindeki trend içerikleri öne çıkarırken, diğerleri etkinliğinize göre kişiselleştirilir."

Instagram bir blog yazısında, TV uygulamasından "favori içerik üreticilerinizi bulmak, Reels odaklı profillere göz atmak ve ilgilendiğiniz herhangi bir şeyi keşfetmek" için aramayı da kullanabileceğinizi belirtiyor.

TV uygulamasında beş hesaba kadar giriş yapılabiliyor. İlerleyen dönemde Instagram, uygulamaya telefonu uzaktan kumanda olarak kullanma ve "daha sezgisel bir kanal gezme yöntemi" gibi özellikler de ekleyebilir.

INSTAGRAM FOR TV UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Pai'ye göre uygulama ilk olarak ABD'de kullanıma sunuluyor ve "çoğu Fire TV Stick cihazını, Fire TV Series 2'yi ve Omni TV'leri" destekleyecek. Blog yazısına göre Instagram bu testten edindiği tecrübelerle daha fazla cihaza ve ülkeye genişletecek.