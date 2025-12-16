Son dakika | Mehmet Akif Ersoy olayının ardından bomba istifa: Fevzi Çakır "Gerçekler ortaya çıktı" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Eski Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, istifa ettiğini duyurdu.

"TMSF’YE DEVREDİLDİKTEN SONRA YENİ GÖREV TALEBİM OLMADI"

Çakır'ın istifasını açıkladığı sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF’ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim.

"YAPI KARŞISINDA 1,5 YIL BOYUNCA MÜCADELE VERDİM"

Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm. Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, “onlar için dahi” istemeyecek bir karaktere sahibim.

"YENİ BİR UFUK AÇMAK VE BİR SÜRE DİNLENMEK BENİM İÇİN DOĞRU OLACAK"

Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

"YÖNETİMİN YENİ ORGANİZASYON YAPISINI RAHATLATMAK AMACIYLA İSTİFA EDİYORUM"

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum. Bu markanın, bu çatının en kısa sürede eski, güçlü ve saygın günlerine yeniden kavuşmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte birlikte omuz omuza çalıştığım, Habertürk markasının kurumsal kimliğini yıllar boyunca “emek ve ilke” temelinde inşa eden tüm ekip arkadaşlarıma ve meslek büyüklerime teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Fevzi ÇAKIR"