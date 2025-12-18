HABER

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı

Geçtiğimiz günlerde başlayan uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni yakalama kararları çıkartıldı. Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun amcasının oğlu Kasım Garioğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı
Mustafa Fidan

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı 1

Kasım Garipoğlu

CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ KASIM GARİPOĞLU İÇİN YAKALAMA KARARI

Hakkında yakalam kararı çıkartılan Kasım Garipoğlu'nun, Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı 2Burak Ateş

BURAK ATEŞ İÇİN DE YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Burak Ateş ise 2018 Türkiye güzeli Sevval Şahin’in sevgilisiydi. Sevval Şahin, Eylül ayında Burak Ateş’e ait bir “resmi hizmete mahsustur” yazılı bir araçla görüntülenmiş, Ateş hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasından soruşturma başlatılmıştı.

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı 3

