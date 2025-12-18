Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kasım Garipoğlu
Hakkında yakalam kararı çıkartılan Kasım Garipoğlu'nun, Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun amcasının oğlu olduğu öğrenildi.
Burak Ateş
Burak Ateş ise 2018 Türkiye güzeli Sevval Şahin’in sevgilisiydi. Sevval Şahin, Eylül ayında Burak Ateş’e ait bir “resmi hizmete mahsustur” yazılı bir araçla görüntülenmiş, Ateş hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasından soruşturma başlatılmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum