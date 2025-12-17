HABER

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü: Kör oldu, hafızasını kaybetti!

Kütahya'da yaşayan 45 yaşındaki Harun Özel, Eskişehir'de bir özel hastanede burun ameliyatı olduktan sonra hem hafızasını hem görme yeteneğini kaybetti. Beş dakika öncesini bile hatırlayaman Özel'in annesi, "Doktor hatası oldu. Eve geldik gece yattı. Sabah kalktığında gözlerim görmüyor anne, ayaklarım ağrıyor dedi. Sonrası işte böyle" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Burun ameliyatı olan 45 yaşındaki adamın hayatı kabusa döndü. Doktorların dediğine göre ameliyat sonrası enfeksiyon oluşan 45 yaşındaki Harun Özel'in gözleri kör oldu. Hafızasını da kaybeden talihsiz adam, beş dakika öncesini bile hatırlamıyor.

BURUN AMELİYATI SONRASI GÖZLERİ KÖR OLDU, HAFIZASINI KAYBETTİ

Eksişehir'de özel bir hastanede burun ameliyatına giren Harun Özer, yoğun bakıma alındı, entübe edildi. Ameliyat sonrası ağır bir enfeksiyon geçiren adam, doktorların iddiasına göre bu enfeksiyon sonrası görme yeteneğini ve hafızasını kaybetti.

ACILI ANNE: "SABAH UYANDI 'ANNE GÖREMİYORUM' DEDİ"

ATV Haber'e konuşan Harun Özer'in annesi, "Eve geldik gece yattı. Sabah kalktığında 'gözlerim görmüyor anne, ayaklarım ağrıyor' dedi. Doktor hatası oldu. Oğlumun hayatı mahvoldu. Bizim hayatımız mahvoldu. Bir yere gidemiyoruz. Gitsek de her yere benimle gidiyor mecburen."
YETKİLİLERE SESLENDİ: "OĞLUMA ŞIFA OLUN"

Harun Özer'in ailesi bu süreçte birçok doktora gitti. Annesi, "Bilgili doktorlar olur da oğluma şıfa verirse ne mutlu olurum" diyerek yetkilere seslendi.

17 Aralık 2025
