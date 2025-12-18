HABER

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar: 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir, trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olmuştu. Kazaya ilişkin yeniden görülen davanın ikinci duruşması görüldü. 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasının ardından Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Kazayla ilgili başlatılan yargı süreci sürüyor. Yerel mahkeme tarafından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine başlanmıştı. Davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi.

Zehra Kınık ın yeniden yargılandığı davada karar: 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi 1

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in haberine göre, Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zehra Kınık ın yeniden yargılandığı davada karar: 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi 2

Öte yanan davanın seyrini değiştiren önemli gelişmelerden biri, kazada hayatını kaybeden Barlasçeki'nin babasının daha önce şikayetini geri çekmesi. Dava, kamu davası niteliği taşıyan ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla yürütülen yargılamada, şikayetin geri çekilmesine rağmen hukuki sürecin devam ettiği belirtiliyor. Daha önce verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının bozulması, yargılamanın usul veya esas yönünden yeniden değerlendirilmesi yolunu açmıştı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR

Mahkeme ayrıca, Zehra Kınık Demir hakkında daha önce uygulanan adli kontrol tedbirleri ile yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

