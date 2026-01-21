Resmen duyurdu! Netflix'ten dikkat çeken mobil uygulama kararı

Netflix, mobil uygulamasını yenilemeyi ve kısa video özelliğini genişletmeyi planladığını resmen duyurdu. Bu planların şirketin yeni orijinal video podcast'lerini tanıtmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

DİKEY VİDEOLAR ÖN PLANDA OLACAK

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Netflix mobil uygulamasının yeniden tasarımının merkezinde, şirketin Mayıs ayından bu yana denediği dikey video akışlarının daha derin entegrasyonu yer alıyor. Bu akış, Netflix dizi ve filmlerinden kısa klipleri, TikTok ve Instagram Reels kullanıcılarına tanıdık gelen bir formatta görüntülüyor.

Ayrıca Netflix, video podcast'ler gibi yeni içerik türlerine dayalı daha fazla klip sunmayı planlıyor. Şirket bu hafta ise ilk orijinal video podcast'lerini yayınladı. Netflix ayrıca, yerleşik video podcast kütüphanelerini platforma getirmek için ortaklık da kurdu.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in yeniden tasarlanan mobil uygulamasının, 2026 yılının sonlarında kullanıma sunulması planlanıyor.