Bursa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Bursa’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda; B.N.’nin, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 6 ay, Y.E.Ç.’nin, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak suçundan 11 yıl 5 ay 22 gün, T.O.’nun ise aynı suçtan 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

