Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten 81 ile talimat!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 81 ile talimat gönderdi

Devrim Karadağ

Bakan Gürlek'in gönderdiği talimat yazısına göre, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimlerinin birlikte yer alacağı “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları” en geç 6 ayda bir düzenli olarak yapılacak.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; talimat kapsamında ilk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

Toplantılarda, soruşturmaların etkinliği, kurumlar arası bilgi paylaşımı ve yeni yöntemlerle mücadele başlıklarının ele alınması hedefleniyor.

