Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten 81 ile talimat!

Bakan Gürlek'in gönderdiği talimat yazısına göre, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimlerinin birlikte yer alacağı “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları” en geç 6 ayda bir düzenli olarak yapılacak.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; talimat kapsamında ilk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

Toplantılarda, soruşturmaların etkinliği, kurumlar arası bilgi paylaşımı ve yeni yöntemlerle mücadele başlıklarının ele alınması hedefleniyor.