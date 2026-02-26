HABER

Telefon dijitallerinde bulundu! Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım müşterileri tek tek listelemiş

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım'ın telefon dijitallerinde otele gelen müşterilerin fişlendiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın telefon dijitallerindeki incelemelerde otele gelen müşterilerin fişlendiği ortaya çıktı. Müşterileri kategorilendiren Yıldırım; müşterilerin isimlerini ve referanslarını, sıfatlarını ve özelliklerini tek tek fişlettiği öğrenildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.
