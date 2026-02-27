İşte dünyanın en küçük televizyonu! Sadece bir üzüm tanesi kadar boyutu var

Televizyon üreticileri ekran boyutlarını 130 inç ve üzerine çıkararak sınırları zorlarken, bazı üreticiler de bu durumun tam tersini sorguluyor. İşte "dünyanın en küçük çalışan televizyonu" da bu sorgulamaların adeta bir örneği.

İŞTE DÜNYANIN EN KÜÇÜK TELEVİZYONU VE ÖZELLİKLERİ

BGR'de yer alan habere göre; "Dünyanın en küçük çalışan televizyonu" yaklaşık bir üzüm tanesi büyüklüğünde ve tam işlevsel mini bir uzaktan kumandayla geliyor.

Önceden yüklenmiş videolarla birlikte kullanıma hazır ve montajlı bir şekilde gelen televizyonun minyatür gövdesinin altında birtakım donanımlar yatıyor. Cihazın içerisinde şarj edilebilir bir batarya, 64 x 64 çözünürlüğe sahip 15.2 mm büyüklüğünde bir ekran ve Raspberry Pi RP2040 işlemci bulunuyor.

Cihazın üst kısmında ise kanal değiştirme, ses kontrolü ve açma/kapama işlevlerini yerine getiren çalışan fiziksel düğmeler yer alıyor.

Kahverengi ve şeffaf plastik olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan cihaz, USB-C üzerinden şarj ediliyor. Ayrıca kullanıcılar, kablolu bağlantı aracılığıyla cihazı bir bilgisayara bağlayarak video izleyebiliyorlar.

Cihaz, yaklaşık 40 saatlik video içeriğini barındırmaya yetecek kapasitede olan 8 GB dahili depolama alanına sahip.