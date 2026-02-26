Instagram'a ailelerin beklediği özellik geliyor! Çocuğunuz bunu yaparsa anında size uyarı yollayacak

Sosyal medya platformlarının gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar devam ederken, Meta cephesinden dikkat çeken bir güvenlik adımı geldi.

INSTAGRAM EBEVEYNLERİ BİLGİLENDİRECEK

CNBC'de yer alan habere göre Instagram; ana şirketi Meta'nın devam eden davalar kapsamında inceleme altına alındığı bir dönemde, gençlerin tekrarlayan intihar ve kendine zarar verme aramalarını ebeveynlere bildireceğini duyurdu.

GELECEK HAFTA KULLANIMA SUNMAYA BAŞLAYACAK

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu uyarılar, gençlerin bu tür içerikleri tekrar tekrar aramaya çalıştığından ebeveynlerin haberdar olmalarını sağlamak ve onlara çocuklarını desteklemek için ihtiyaç duydukları kaynakları vermek üzere tasarlandı” ifadeleri kullanıldı. Gelecek hafta ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da kullanıma sunulmaya başlanacak olan özellik, ebeveynlere e-posta, kısa mesaj, WhatsApp veya doğrudan Instagram üzerinden iletilecek.

Ebeveynlerin bu uyarıları alabilmesi için hem kendilerinin hem de gençlerin Instagram'ın ebeveyn gözetimi araçlarına kaydolması gerekiyor. Şirketin blog gönderisine göre; gençler "kısa bir süre" içinde intiharı veya kendine zarar vermeyi teşvik eden ifadeler vb. gibi terimleri tekrar tekrar aradıklarında ebeveynler uyarı alacak.

YAPAY ZEKA KONUSUNDA DA ADIM

Habere göre Meta, ilerleyen zamanlarda belirli yapay zeka deneyimleri için benzer ebeveyn uyarıları da yayınlamayı planlıyor. Bu uyarılar ise gençlerin yapay zeka ile intihar veya kendine zarar verme ile ilgili belirli türde konuşmalara girmeye çalışması durumunda ebeveynleri bilgilendirmeyi amaçlayacak.

INSTAGRAM'IN GENÇLERİN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE ZARARLI ETKİLER YARATTIĞI İDDİALARI

Instagram'a geleceği duyurulan özellik, sosyal medya şirketi Meta'nın Instagram gibi uygulamaların tasarımının ve işlevselliğinin genç kullanıcıların ruh sağlığı üzerinde zararlı etkiler yarattığı yönündeki iddialarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bir kadının reşit olmadığı dönemde Instagram gibi uygulamalara bağımlı hale geldiğini iddia ettiği bir davanın parçası olarak geçen hafta mahkemede ifade vermişti.