Sanal dünyada başkasının kimliğini giymek! 'Viral tuzağı' siyasileri de etkiliyor

MYNET ÖZEL | Viral akımlar siyasetçiden doktora kadar herkesi etkisi altına aldı. Peki her trend’e katılmak şart mı? MYNET’e konuşan İletişim Danışmanı Umut Öztürk, “Etkileşim almak kabul görmek demek değil” vurgusu yaptı. Öztürk, bilinçsizce akımlara kapılmanın kimlik kaybına ve mesleki ciddiyetin zedelenmesine yol açabileceğini söyledi.

Mynet Özel Haber
Çiğdem Berfin Sevinç

MYNET ÖZEL | Sosyal medyada hızla yayılan viral akımlar yalnızca bireysel kullanıcıları değil, siyasetçilerden kamu yöneticilerine, doktorlardan hukukçulara kadar pek çok meslek grubunu etkiliyor. Peki herkes bu akımlara dahil olmak zorunda mı?

Bu sorunun cevabını MYNET Muhabiri Çiğdem Sevinç, İletişim Danışmanı Umut Öztürk'e sordu. Öztürk, sosyal medya akımlarına bilinçsiz şekilde uyum sağlamanın bireylerde “kimlik bunalımı” yarattığını ve mesleki ciddiyeti zedelediğini aktardı. Son dönemde sosyal medyada oluşturulan dijital kimlikle gerçek hayat arasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken Öztürk, bireylerin etkileşim kaygısıyla kendi duruşlarından uzaklaştığını belirtti.

Sanal dünyada başkasının kimliğini giymek! Viral tuzağı siyasileri de etkiliyor 1

“ETKİLEŞİM ALMAK KABUL GÖRMEK DEMEK DEĞİL”

Son dönemde özellikle kamuoyunda tanınan isimlerin viral içeriklerde daha sık yer almasını değerlendiren Öztürk, sosyal medyada oluşan en büyük yanılgının izlenme rakamları olduğunu söyledi. Öztürk, “Bir içeriğin milyonlarca kez izlenmesi toplum tarafından onaylandığınız anlamına gelmez. İnsanlar sadece izlemiş olabilir. Etkileşim verisi ile toplumsal algı aynı şey değildir.” ifadelerini kullandı.

Sanal dünyada başkasının kimliğini giymek! Viral tuzağı siyasileri de etkiliyor 2

“HER AKIM HERKESE UYMAZ”

Sosyal medyada oluşan trend baskısının bireyleri kendi kimliklerinden uzaklaştırdığını belirten Öztürk, özellikle kamu görevlileri açısından bunun daha büyük risk taşıdığını ifade etti.

“Bulunduğunuz makamın bir temsiliyeti vardır. Kamunun dili vardır. Sadece görünür olmak adına her akıma dahil olmak, uzun vadede ciddiyet kaybına neden olabilir. Gerçek hayatta başkasının tarzını birebir kopyaladığınızda nasıl eğreti duruyorsa, dijital dünyada da aynı durum yaşanıyor. Dijital dünyanın labirentinde kayboluyoruz. Dijital caddeye giriyoruz ve üzerimize ne gelirse giyiyoruz. Oysa her kıyafet herkese uymaz. Bugün yaşanan şey aslında bir kimlik kaybı.”

Sanal dünyada başkasının kimliğini giymek! Viral tuzağı siyasileri de etkiliyor 3

SİYASİ İLETİŞİMDE ‘VİRAL TUZAĞI’

Röportajda siyasi iletişim stratejilerine de değinen Öztürk, viral içeriklerin her zaman doğru sonuç vermediğini söyledi.

“Kısa vadede dikkat çekebilir ama toplumun sosyo-ekonomik yapısı, gündemi ve hassasiyetleri hesaba katılmazsa bu içerikler ters etki yaratabilir. Doğru iletişim tek formatla olmaz. Seçmen ya da takipçi şunu görmek ister: Bu kişi beni anlıyor mu? Güven veriyor mu? Samimi mi? Yapmacık iletişim artık çok hızlı fark ediliyor.”

Sanal dünyada başkasının kimliğini giymek! Viral tuzağı siyasileri de etkiliyor 4

“MESLEK KİMLİĞİ İNFLUENCER BASKISI ALTINDA”

Öztürk, sosyal medyada görünür olma isteğinin bazı meslek gruplarında güven sorununa yol açabileceğini de vurguladı:

“İyi bir hekim ya da hukukçu yıllarca oluşturduğu mesleki itibarı korumalıdır. İnsanlar ciddi bir uzmanlık beklediği kişiyi sürekli eğlence içerikleri üretirken gördüğünde güven duygusu zedelenebilir.”

