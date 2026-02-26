Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre deprem 20:17'de meydana geldi ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi. Saat 20.17’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Sivas ve Adana’nın Kuzey ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-02-26
Saat:20:17:08 TSİ
Enlem:38.10667 N
Boylam:37.3125 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2ZdWDzohBN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okuyucu Yorumları 0 yorum