Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi. Saat 20.17’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Sivas ve Adana’nın Kuzey ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mustafa Fidan

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre deprem 20:17'de meydana geldi ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi. Saat 20.17’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Sivas ve Adana’nın Kuzey ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

26 Şubat 2026
26 Şubat 2026

Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş afad
