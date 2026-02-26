Son dakika! Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre deprem 20:17'de meydana geldi ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklükte deprem meydana geldi. Saat 20.17’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Sivas ve Adana’nın Kuzey ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.