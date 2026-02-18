HABER

Instagram'ın patronundan tartışma yaratan savunma: "16 saat kullanım bağımlılık değil"

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'ın Başkanı Adam Mosseri günde 16 saatlik sosyal medya kullanımının bağımlılık değil, sadece "problemli" olduğunu savundu.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının devleri Meta ve Google, çocuklarda dijital bağımlılık yarattıkları suçlamasıyla ABD'de hakim karşısına çıktı. Ülke genelinde açılan 1.000'den fazla davanın ilki Los Angeles kentinde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına ise Instagram'ın patronu Adam Mosseri'nin şaşırtıcı savunması damga vurdu.

"16 SAAT KULLANIM BAĞIMLILIK DEĞİL"

BBC'de yer alan habere göre; Mosseri savunmasında günde 16 saatlik sosyal medya kullanımının "problemli" olduğunu ama bir "bağımlılık olmadığını" savundu.

Sosyal medya kullanımının hangi noktada "çok fazla" sayılacağını tespit etmenin mümkün olmadığını belirten Mosseri, bunun kişisel bir şey olabileceğini bir kişinin çok fazla Instagram kullanıp "yine de iyi hissedebileceğini" söyleyeyerek "Klinik bağımlılıkla problemli kullanımı birbirinden ayırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Mosseri ayrıca, duruşma boyunca defalarca bağımlılık konusunda uzman olmadığını vurguladı.

Instagram ın patronundan tartışma yaratan savunma: "16 saat kullanım bağımlılık değil" 1

DİKKAT ÇEKEN ANKET VE YAZIŞMA SORUSU

Duruşmada Mosseri'ye 269 bin Instagram kullanıcısına deneyimlerinin sorulduğu ve katılımcıların %60'ının bir hafta önce zorbalığa tanık olduklarını ya da maruz kaldıklarını söylediği şirket içi bir anket de soruldu. Davacının avukatı ise müvekkilinin platformdaki zorbalıkla ilgili Instagram'a 300'den fazla şikayette bulunduğunu söyleyerek Mosseri'ye bu durumdan haberdar olup olmadığını sordu. Mosseri bunu bilmediğini söyledi.

Öte yandan, Mosseri'ye Meta yöneticileri arasında yapılan ve kullanıcıların fiziksel görünümlerini değiştirmelerini sağlayan bir özelliğin kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışıldığı 2019 tarihli bir elektronik bir yazışma hakkında da soru soruldu. Mosseri filtrelerle ilgili bir yasak getirildiğini ancak daha sonra yasağın değiştirildiğini kabul etti.

SORGU ALTINA ALINDIKLARI İLK YASAL SÜREÇ

Altı hafta sürmesi beklenen dava, teknoloji şirketlerini özellikle sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisi sebebiyle sorgu altına alan ilk yasal süreç olması bakımından önemli görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram Adam Mosseri
