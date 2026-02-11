HABER

Instagram’a yapay zeka destekli yüz değiştirme özelliği geliyor: İzin sistemiyle çalışacak

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik ortaya çıktı ve bu özellik Türkiye'deki Instagram kullanıcıları da dahil olmak üzere çok sayıda kullanıcının hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Enes Çırtlık

Instagram, bünyesine yeni özellikler kazandırmak üzere çalışan sosyal medya platformlarından biri. Meta çatısı altında bulunan şirketin, yakın zamanda Instagram kullanıcıların kendilerini başka bir kullanıcının Yakın Arkadaşlar listesinden kaldırmalarına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Instagram'ın üzerinde çalıştığı bambaşka bir özellik ortaya çıktı.

INSTAGRAM'A YÜZ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ!

Mobil uygulamalar hakkındaki özellikleri önceden paylaşmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi’ye göre Instagram, yapay zeka destekli yüz değiştirme özelliği üzerinde çalışıyor.

Ancak yeni özellik, beraberinde getirebileceği güvenlik risklerine karşı sıkı bir onay mekanizmasıyla çalışacak. Bu yüzden başkasının fotoğraflarda veya videolarını kullanmak için izin istemek gerekecek. İzin isteğine yanıt verildiğinde ise Instagram kullanıcıya haber verecek.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

Instagram'ın yeni özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak Instagram'ın özelliğin kullanıma sunulmasına karar vermesi halinde, Türkiye'deki Instagram kullanıcıları da başta olmak üzere uygun tüm kullanıcıların Instagram'dan yapay zeka destekli yüz değiştirme özelliğine erişmesi bekleniyor.

