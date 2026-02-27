HABER

Apple'a NATO onayı! iPhone ve iPad gizli bilgiler için kullanılabilecek

Apple, iPhone ve iPad’in NATO ülkelerinin bilgi güvencesi gereksinimlerine uygun ilk ve tek tüketici aygıtları olarak onaylandığını duyurdu. Şirketin verdiği bilgiye göre, bu sayede Phone ve iPad başka bir yazılım veya ayar gerekmeden kısıtlamalı NATO düzeyine kadar olan gizli bilgiler için kullanılabilecek. Apple, konuyla ilgili açıklamasında, daha önce tüketicilere yönelik hiçbir mobil aygıtın devlet düzeyindeki bu sertifikayı almayı başaramadığını söyledi.

Enes Çırtlık

Apple'ın açıklamasına göre; iPhone ve iPad, güvenlik testleri ve Alman hükümetinin değerlendirmesi sonucunda kısıtlamalı NATO ortamlarında gizli bilgiler için kullanılabilecek ilk tüketici aygıtları olarak onaylandı.

Apple a NATO onayı! iPhone ve iPad gizli bilgiler için kullanılabilecek 1

IPHONE VE IPAD'E GİZLİ NATO BİLGİLERİNİN KULLANILABİLECEĞİ AYGITLAR ONAYI

Daha önce tüketicilere yönelik hiçbir mobil aygıtın devlet düzeyindeki bu sertifikayı almayı başaramadığını belirten şirket, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

iPhone ve iPad, daha önce Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veya BSI) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından yerel iOS ve iPadOS güvenlik önlemlerinin etkin olması şartıyla Alman hükümetinin gizli verileri için kullanma onayı almıştı. Şimdi ise iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemleriyle çalışan iPhone ve iPad’ler gizli bilgilerle kullanılmak üzere tüm NATO ülkeleri için sertifika aldı.

Bu çalışmaların bir parçası olarak, BSI ayrıntılı teknik değerlendirmeler, kapsamlı testler ve derinlemesine güvenlik analizi gerçekleştirerek Apple’ın yerleşik platform güvenliği özelliklerinin NATO ülkelerinin operasyon ve güvence gereksinimlerine ilişkin yüksek standartları karşıladığını doğruladı.

Apple a NATO onayı! iPhone ve iPad gizli bilgiler için kullanılabilecek 2

IOS 26 VE IPADOS 26, NATO BİLGİ GÜVENCESİ ÜRÜN KATALOĞU’NA EKLENDİ

Açıklamaya göre, onayın ardından iOS 26 ve iPadOS 26, yerleşik güvenlik özelliklerini açısından NATO Bilgi Güvencesi Ürün Kataloğu’nda listelenmeye başladı.

Apple a NATO onayı! iPhone ve iPad gizli bilgiler için kullanılabilecek 3

"SEKTÖRDEKİ BAŞKA HİÇBİR AYGIT SAHİP DEĞİL"

Apple’ın Güvenlik Mühendisliği ve Mimarisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ivan Krstić, konuyla ilgili olarak, "Sektördeki başka hiçbir aygıt bu sertifikaya sahip değil." dedi.

