Otomobilin çarptığı kurt telef oldu

Elazığ’da otomobilin çarptığı kurt telef oldu.

Otomobilin çarptığı kurt telef oldu

Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Kuyulu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kurda çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, kurt telef oldu.
