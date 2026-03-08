Otomobilin çarptığı kurt telef oldu

Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Kuyulu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kurda çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, kurt telef oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır