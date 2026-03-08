Bitlis’te trafik kazası: 2’si çocuk 7 kişi yaralandı

Kaza gece 03:00 sıralarında Bitlis-Güroymak yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin belirlenemediği iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, ambulans, AFAD, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2’si çocuk 7 yaralının olduğu kazada, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır