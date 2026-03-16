Mardin’de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi’nde ise müstakil bir evde su baskını meydana geldi. Evde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’nde de bir evi su bastı. İtfaiye ekipleri, evde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Midyat ilçesinde ise sağanak yağışın ardından etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Olaylarda can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

