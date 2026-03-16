Sarıgöl’de kartpostallık manzara

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi’nde bodur badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ortaya çıkan beyaz örtü, yeşil otlar ve papatyalarla birleşerek kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi’nde bodur badem bahçelerinde ağaçların çiçek açmasıyla birlikte doğa adeta beyaza büründü. Baharın gelişiyle birlikte badem ağaçlarının bembeyaz çiçekleri, yeşeren otlar ve açan papatyalarla birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Dadağlı Mahallesi’nde bulunan bodur badem bahçelerinde tüm ağaçların çiçek açmasıyla ortaya çıkan renk cümbüşü, görenleri adeta büyülüyor. Bahçeye gelen vatandaşlar bu eşsiz manzara eşliğinde fotoğraflar çekerek doğanın sunduğu güzelliğin keyfini çıkarıyor.

"TOPRAK YEŞERDİ, PAPATYALAR AÇTI"

Mahalle sakinlerinden Halil Uygun, yıllar önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bodur badem fidanlarının bölgeye dikildiğini belirterek, "Yıllar önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından elle kırılabilen bodur badem fidanları dağıtılmıştı. Tarla komşumuz da 5-6 dekarlık tarlasına bu fidanlardan dikmişti. Şimdi tüm badem ağaçları çiçek açtı. Toprak yeşerdi, papatyalar açtı. Ortaya çıkan manzara bizleri dinlendiriyor. Buraya ailece gelip fotoğraflar çekiliyoruz." dedi.

BODUR BADEM PİYASADA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Bodur badem ağaçlarının özellikle kırsal alanlarda fazla sulama istemeden yetiştirilebildiği, üçüncü yılda verime başladığı ve yedi yaşına geldiğinde ağaç başına 20 ile 50 kilogram arasında ürün verdiği belirtildi. Elle kırılabilen özelliği sayesinde bodur bademin piyasada da yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

