Samsun’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda şüphelilere yönelik üst, araç ve ikamet aramalarında 2 bin 621 adet sentetik ecza, 282 adet ecstasy, 137 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 87 gram metamfetamin ve 37,60 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 300 TL nakit paraya da el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
