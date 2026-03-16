Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir adrese baskın düzenleyen ekipler hassas terazi, 43,82 gram uyuşturucu, 5 adet sentetik ecza, 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 525 TL para ele gecirdi. Olayda gözaltına alınan Ş.M.I. ve K.S. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen H.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır