Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ahmet Yesevi Nişanı' verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da ‘Ahmet Yesevi Özel Devlet Nişanı' verildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ‘Hoca Ahmet Yesevi Nişanı’ takdim edildiği belirtildi.

Erdoğan ile Tokayev, Bağımsızlık Sarayı'nda baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. Tokayev’in, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘Hoca Ahmet Yesevi Nişanı’ tevcih ettiği bildirildi.

‘Hoca Ahmet Yesevi Nişanı’ Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026'da yapılan açıklamayla duyurulmuştu. Bugünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Hoca Ahmet Yesevi Nişanı’ takdim edilen ilk isim oldu.

