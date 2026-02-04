iPhone'lar için yayınlanmıştı! Bazı kullanıcılar şikayet etti: "Telefonumu kullanılamaz hale getirdi"

Bazı iPhone kullanıcıları, AirTag 2 desteği ve hata düzeltmeleri için yayınlanan iOS 26.2.1 güncellemesinin hataları gidermek yerine yeni sorunları beraberinde getirdiğini iddia ediyor.

9to5Mac'te yer alan habere göre, bildirilen sorunlar arasında uygulamaların çökmesi, donması veya takılması; bağlantı hataları ve ciddi pil tüketimi yer alıyor.

"IOS 26.2.1 TELEFONUMU KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ"

Macworld, bu şikayetleri birden fazla forumda tespit etti. Örneğin, Apple Destek Topluluğu forumundaki "iOS 26.2.1 telefonumu kullanılamaz hale getirdi" başlıklı bir konuda, bir kullanıcı güncellemeyi yüklediğinden beri iPhone'undaki neredeyse her uygulamanın çökmeye veya donmaya başladığından şikayet ediyor. Kullanıcı, uygulamaları ve dosyaları silmenin sorunu çözmediğini belirtiyor.

Yine Apple Topluluğu'nda "iOS 26.2.1 güncellemesinden sonra bağlantı hatası" başlıklı bir başka konuda, kullanıcı iPhone'unun artık operatör ağına bağlanamadığını belirtiyor. Hatta MacObserver'ın orijinal haberini tartışan başlıkta da aynı sorunlardan bahseden yorumcular bulunuyor.

Reddit'teki çok sayıda yorum alan "iOS 26.2.1 bir kullanıcı deneyi gibi hissettiriyor" başlıklı konuda da daha fazla şikayetin yer aldığını görmek mümkün.

Bu sorunların yaygın görünmediğini belirtmekte fayda var. Apple destek topluluğundaki iki başlıkta sırasıyla 141 ve 46 kişi "bende de var" (me too) butonuna tıklamış durumda. Reddit başlığı ise 277 olumlu oy ve 78 yoruma sahip.

Apple'ın konuyla ilgili açıklama yapması muhtemel.

Hatırlatmak gerekirse iOS 26.2.1 güncellemesini alan iPhone'lar şu şekildeydi: