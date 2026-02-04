HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone'lar için yayınlanmıştı! Bazı kullanıcılar şikayet etti: "Telefonumu kullanılamaz hale getirdi"

Geçtiğimiz hafta yayınlanan iOS 26.2.1 güncellemesi, AirTag 2 desteği ve çeşitli hata düzeltmeleri ile gelmişti. Ancak bazı iPhone kullanıcılara göre bu güncelleme; çökme, donma ve ciddi pil tüketimi sorunlarına yol açıyor.

iPhone'lar için yayınlanmıştı! Bazı kullanıcılar şikayet etti: "Telefonumu kullanılamaz hale getirdi"
Enes Çırtlık

Bazı iPhone kullanıcıları, AirTag 2 desteği ve hata düzeltmeleri için yayınlanan iOS 26.2.1 güncellemesinin hataları gidermek yerine yeni sorunları beraberinde getirdiğini iddia ediyor.

9to5Mac'te yer alan habere göre, bildirilen sorunlar arasında uygulamaların çökmesi, donması veya takılması; bağlantı hataları ve ciddi pil tüketimi yer alıyor.

"IOS 26.2.1 TELEFONUMU KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ"

Macworld, bu şikayetleri birden fazla forumda tespit etti. Örneğin, Apple Destek Topluluğu forumundaki "iOS 26.2.1 telefonumu kullanılamaz hale getirdi" başlıklı bir konuda, bir kullanıcı güncellemeyi yüklediğinden beri iPhone'undaki neredeyse her uygulamanın çökmeye veya donmaya başladığından şikayet ediyor. Kullanıcı, uygulamaları ve dosyaları silmenin sorunu çözmediğini belirtiyor.

Yine Apple Topluluğu'nda "iOS 26.2.1 güncellemesinden sonra bağlantı hatası" başlıklı bir başka konuda, kullanıcı iPhone'unun artık operatör ağına bağlanamadığını belirtiyor. Hatta MacObserver'ın orijinal haberini tartışan başlıkta da aynı sorunlardan bahseden yorumcular bulunuyor.

iPhone lar için yayınlanmıştı! Bazı kullanıcılar şikayet etti: "Telefonumu kullanılamaz hale getirdi" 1

Reddit'teki çok sayıda yorum alan "iOS 26.2.1 bir kullanıcı deneyi gibi hissettiriyor" başlıklı konuda da daha fazla şikayetin yer aldığını görmek mümkün.

Bu sorunların yaygın görünmediğini belirtmekte fayda var. Apple destek topluluğundaki iki başlıkta sırasıyla 141 ve 46 kişi "bende de var" (me too) butonuna tıklamış durumda. Reddit başlığı ise 277 olumlu oy ve 78 yoruma sahip.

Apple'ın konuyla ilgili açıklama yapması muhtemel.

Hatırlatmak gerekirse iOS 26.2.1 güncellemesini alan iPhone'lar şu şekildeydi:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir’de kaybolan Sümeyye arazide ölü bulundu! Dedesinden dikkat çeken ifadeNevşehir’de kaybolan Sümeyye arazide ölü bulundu! Dedesinden dikkat çeken ifade
Ateş hattında gerilim tavan yaptı! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: 'ABD İran'a saldırmaya çok yakın'Ateş hattında gerilim tavan yaptı! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: 'ABD İran'a saldırmaya çok yakın'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

Üzerine kayıtlı 3 araba çıktı, yeni açıklama yaptı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.